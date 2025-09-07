menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Após GP da Itália, Bortoleto escaparia do rebaixamento do Brasileirão; entenda

Brasileiro ganhou posições no campeonato de pilotos

Gabriel Bortoleto escaparia do rebaixamento no brasileirão (Foto: Lívia Villas Boas / CBF e Sem Van Der Wal / ANP
imagem cameraGabriel Bortoleto escaparia do rebaixamento no brasileirão (Foto: Lívia Villas Boas / CBF e Sem Van Der Wal / ANP
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/09/2025
14:03
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O desempenho de Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1) fez o piloto anotar mais quatro pontos no campeonato de pilotos. Ele soma 18 pontos e ultrapassou Carlos Sainz e Oliver Bearman, que não pontuaram na última corrida. Se o campeonato da Fórmula 1 fosse que nem o do Brasileirão Série A, o brasileiro escaparia do rebaixamento por conta de sua posição.

continua após a publicidade

Relacionadas

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

Antes em 18º, ele agora avança para a 16ª posição no campeonato de pilotos da categoria. Na tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, os times colocados entre a 20ª e 17ª posição estão na zona de rebaixamento, saindo dela quando chega à 16º posição. Agora, Bortoleto 'busca' a fase de grupos da Libertadores.

Campeonato de pilotos da F1 2025

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

324

8

2

Lando Norris

McLaren

293

5

3

Max Verstappen

Red Bull

230

2

4

George Russell

Mercedes

194

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

117

0

7

Alex Albon

Williams

70

0

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

0

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

0

10

Nico Hülkenberg

Sauber

37

0

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

0

13

Esteban Ocon

Haas

28

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

0

17

Oliver Bearman

Haas

16

0

18

Carlos Sainz

Williams

16

0

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

GP da Itália de F1

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull confirmou a pole position e dominou as McLaren neste domingo (7). A corrida foi marcada por uma largada agitada, mas teve seu prosseguimento sem muitas intercorrências. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em sétimo, teve uma má parada e terminou na oitava posição, conquistando quatro pontos.

continua após a publicidade

➡️ Pilotos são punidos e perdem posições no GP da Itália de F1

Verstappen chegou a ter que entregar a liderança para Lando Norris, já que cortou o circuito por fora. Logo depois, o holandês recuperou a posição e só saiu do primeiro lugar quando foi ao box, mas também recuperou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Oscar Piastri, atual líder, perdeu a posição para Charles Leclerc ainda no início, mas logo retomou. Depois, o piloto teve uma corrida estável. Ele chegou a ser segundo colocado quando Norris foi ao pit, mas a McLaren obrigou o piloto a trocar de posição com Lando Norris, já que o inglês foi prejudicado na parada.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias