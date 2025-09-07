Após GP da Itália, Bortoleto escaparia do rebaixamento do Brasileirão; entenda
Brasileiro ganhou posições no campeonato de pilotos
O desempenho de Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1) fez o piloto anotar mais quatro pontos no campeonato de pilotos. Ele soma 18 pontos e ultrapassou Carlos Sainz e Oliver Bearman, que não pontuaram na última corrida. Se o campeonato da Fórmula 1 fosse que nem o do Brasileirão Série A, o brasileiro escaparia do rebaixamento por conta de sua posição.
Antes em 18º, ele agora avança para a 16ª posição no campeonato de pilotos da categoria. Na tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, os times colocados entre a 20ª e 17ª posição estão na zona de rebaixamento, saindo dela quando chega à 16º posição. Agora, Bortoleto 'busca' a fase de grupos da Libertadores.
Campeonato de pilotos da F1 2025
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Oscar Piastri
McLaren
324
8
2
Lando Norris
McLaren
293
5
3
Max Verstappen
Red Bull
230
2
4
George Russell
Mercedes
194
1
5
Charles Leclerc
Ferrari
163
0
6
Lewis Hamilton
Ferrari
117
0
7
Alex Albon
Williams
70
0
8
Kimi Antonelli
Mercedes
66
0
9
Isack Hadjar
Racing Bulls
38
0
10
Nico Hülkenberg
Sauber
37
0
11
Lance Stroll
Aston Martin
32
0
12
Fernando Alonso
Aston Martin
30
0
13
Esteban Ocon
Haas
28
0
14
Pierre Gasly
Alpine
20
0
15
Liam Lawson
Racing Bulls
20
0
16
Gabriel Bortoleto
Sauber
18
0
17
Oliver Bearman
Haas
16
0
18
Carlos Sainz
Williams
16
0
19
Yuki Tsunoda
Red Bull
12
0
20
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
0
GP da Itália de F1
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull confirmou a pole position e dominou as McLaren neste domingo (7). A corrida foi marcada por uma largada agitada, mas teve seu prosseguimento sem muitas intercorrências. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em sétimo, teve uma má parada e terminou na oitava posição, conquistando quatro pontos.
Verstappen chegou a ter que entregar a liderança para Lando Norris, já que cortou o circuito por fora. Logo depois, o holandês recuperou a posição e só saiu do primeiro lugar quando foi ao box, mas também recuperou.
Oscar Piastri, atual líder, perdeu a posição para Charles Leclerc ainda no início, mas logo retomou. Depois, o piloto teve uma corrida estável. Ele chegou a ser segundo colocado quando Norris foi ao pit, mas a McLaren obrigou o piloto a trocar de posição com Lando Norris, já que o inglês foi prejudicado na parada.
