menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bortoleto elege Senna como favorito da F1 e não vota em Rubinho e Massa

Piloto entrou em trend da internet

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
17:43
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
imagem cameraGabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Fórmula 1 (F1), elegeu o seu piloto favorito da categoria. Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", o piloto da Sauber escolheu Senna no "esse ou aquele" e não votou em outros brasileiros da lista, como Rubens Barrichello e Felipe Massa. Assista ao vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ F1: jornal europeu aponta Bortoleto como opção da Ferrari para 2027

Pilotos favoritos de Gabriel Bortoleto na F1

  1. Kimi Haikkonen ou Rubens Barrichello;
  2. Kimi Haikkonen ou Jenson Button;
  3. Kimi Haikkonen ou Michael Schumacher;
  4. Michael Schumacher ou Felipe Massa;
  5. Michael Schumacher ou Lewis Hamilton;
  6. Michael Schumacher ou Fangio;
  7. Michael Schumacher ou Ayrton Senna;
  8. Ayrton Senna ou Niki Lauda;
  9. Ayrton Senna ou Alain Prost;
  10. 🏆 Ayrton Senna ou Fernando Alonso.
Ayrton Senna Corinthians
Ayrton Senna (Foto: Reprodução/Corinthians

Piloto é estreante na categoria

Em 2026, a equipe Sauber se transformará em Audi e o projeto conta com Gabriel Bortoleto. O objetivo é fazer com que a equipe deixe de ser de fim de grid e dispute títulos da F1. Para isso, a montadora alemã aposta na experiência de Nico Hulkenberg com a ascensão de Gabriel Bortoleto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Bortoleto vem fazendo uma boa campanha na F1. Ele pontuou em quatro corridas da temporada, disputada com uma equipe pouco estável. Ele é 18º no campeonato de pilotos.

continua após a publicidade

Confira a classificação do campeonato da F1 2025

Pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

Oscar Piastri

McLaren

336

8

Lando Norris

McLaren

314

5

Max Verstappen

Red Bull Racing

273

3

George Russell

Mercedes

237

2

Charles Leclerc

Ferrari

173

0

Lewis Hamilton

Ferrari

125

0

Kimi Antonelli

Mercedes

88

0

Alexander Albon

Williams

70

0

Isack Hadjar

Racing Bulls

39

0

10º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

37

0

11º

Fernando Alonso

Aston Martin

36

0

12º

Carlos Sainz

Williams

32

0

13º

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

30

0

15º

Esteban Ocon

Haas

28

0

16º

Pierre Gasly

Alpine

20

0

17º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

20

0

18º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

18

0

19º

Oliver Bearman

Haas

18

0

20º

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21º

Jack Doohan

Alpine

0

0

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias