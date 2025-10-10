F1: jornal europeu aponta Bortoleto como opção da Ferrari para 2027
Piloto defende Sauber na categoria
O brasileiro Gabriel Bortoleto está em sua temporada de estreia na Fórmula 1 (F1) e já estaria chamando atenção de outras equipes. Segundo o jornalista Roger Benoit, do jornal suíço "Blick", o piloto da Sauber está sendo considerado uma das opções para assumir o assento da Ferrari, equipe com mais títulos na categoria.
— A Audi estreará com o veterano (Nico) Hulkenberg e a estrela em ascensão (Gabriel) Bortoleto. Mas o brasileiro está na lista de desejos da Ferrari para 2027. Nenhuma surpresa até aqui — disse a publicação suíça.
Em 2026, a equipe Sauber se transformará em Audi e o projeto conta com Gabriel Bortoleto. O objetivo é fazer com que a equipe deixe de ser de fim de grid e dispute títulos da F1. Para isso, a montadora alemã aposta na experiência de Nico Hulkenberg com a ascensão de Gabriel Bortoleto.
Gabriel Bortoleto vem fazendo uma boa campanha na F1. Ele pontuou em quatro corridas da temporada, disputada com uma equipe pouco estável. Ele é 18º no campeonato de pilotos.
Confira a classificação do campeonato da F1 2025
Pilotos
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
Oscar Piastri
McLaren
336
8
2º
Lando Norris
McLaren
314
5
3º
Max Verstappen
Red Bull Racing
273
3
4º
George Russell
Mercedes
237
2
5º
Charles Leclerc
Ferrari
173
0
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
125
0
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
88
0
8º
Alexander Albon
Williams
70
0
9º
Isack Hadjar
Racing Bulls
39
0
10º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
37
0
11º
Fernando Alonso
Aston Martin
36
0
12º
Carlos Sainz
Williams
32
0
13º
Lance Stroll
Aston Martin
32
0
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
30
0
15º
Esteban Ocon
Haas
28
0
16º
Pierre Gasly
Alpine
20
0
17º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
20
0
18º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
18
0
19º
Oliver Bearman
Haas
18
0
20º
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21º
Jack Doohan
Alpine
0
0
