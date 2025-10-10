O brasileiro Gabriel Bortoleto está em sua temporada de estreia na Fórmula 1 (F1) e já estaria chamando atenção de outras equipes. Segundo o jornalista Roger Benoit, do jornal suíço "Blick", o piloto da Sauber está sendo considerado uma das opções para assumir o assento da Ferrari, equipe com mais títulos na categoria.

— A Audi estreará com o veterano (Nico) Hulkenberg e a estrela em ascensão (Gabriel) Bortoleto. Mas o brasileiro está na lista de desejos da Ferrari para 2027. Nenhuma surpresa até aqui — disse a publicação suíça.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Em 2026, a equipe Sauber se transformará em Audi e o projeto conta com Gabriel Bortoleto. O objetivo é fazer com que a equipe deixe de ser de fim de grid e dispute títulos da F1. Para isso, a montadora alemã aposta na experiência de Nico Hulkenberg com a ascensão de Gabriel Bortoleto.

Gabriel Bortoleto vem fazendo uma boa campanha na F1. Ele pontuou em quatro corridas da temporada, disputada com uma equipe pouco estável. Ele é 18º no campeonato de pilotos.

