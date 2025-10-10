menu hamburguer
Fórmula 1

F1: jornal europeu aponta Bortoleto como opção da Ferrari para 2027

Piloto defende Sauber na categoria

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 10/10/2025
15:42
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
O brasileiro Gabriel Bortoleto está em sua temporada de estreia na Fórmula 1 (F1) e já estaria chamando atenção de outras equipes. Segundo o jornalista Roger Benoit, do jornal suíço "Blick", o piloto da Sauber está sendo considerado uma das opções para assumir o assento da Ferrari, equipe com mais títulos na categoria.

➡️ VÍDEO: pit stop caótico de Gabriel Bortoleto quase causa acidente na F1

— A Audi estreará com o veterano (Nico) Hulkenberg e a estrela em ascensão (Gabriel) Bortoleto. Mas o brasileiro está na lista de desejos da Ferrari para 2027. Nenhuma surpresa até aqui — disse a publicação suíça.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock/Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Em 2026, a equipe Sauber se transformará em Audi e o projeto conta com Gabriel Bortoleto. O objetivo é fazer com que a equipe deixe de ser de fim de grid e dispute títulos da F1. Para isso, a montadora alemã aposta na experiência de Nico Hulkenberg com a ascensão de Gabriel Bortoleto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Bortoleto vem fazendo uma boa campanha na F1. Ele pontuou em quatro corridas da temporada, disputada com uma equipe pouco estável. Ele é 18º no campeonato de pilotos.

Confira a classificação do campeonato da F1 2025

Pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

Oscar Piastri

McLaren

336

8

Lando Norris

McLaren

314

5

Max Verstappen

Red Bull Racing

273

3

George Russell

Mercedes

237

2

Charles Leclerc

Ferrari

173

0

Lewis Hamilton

Ferrari

125

0

Kimi Antonelli

Mercedes

88

0

Alexander Albon

Williams

70

0

Isack Hadjar

Racing Bulls

39

0

10º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

37

0

11º

Fernando Alonso

Aston Martin

36

0

12º

Carlos Sainz

Williams

32

0

13º

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

30

0

15º

Esteban Ocon

Haas

28

0

16º

Pierre Gasly

Alpine

20

0

17º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

20

0

18º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

18

0

19º

Oliver Bearman

Haas

18

0

20º

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21º

Jack Doohan

Alpine

0

0

