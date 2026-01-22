Bortoleto diz ter sentido saudades da F1 nas férias: 'Me sentindo inútil'

As férias da Fórmula 1 logo chegarão ao fim, e os pilotos da elite do automobilismo mundial voltarão às pistas para a temporada 2026. No entanto, se dependesse de Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, esses dias de folga nem existiriam.

— É só minha segunda temporada na Fórmula 1. Se eu pudesse, nem teria férias de inverno. Foi legal passar um pouco de tempo com a família, claro. Mas após cinco dias em casa, já estava me sentindo meio inútil, longe da fábrica e do time. Só pensava: "Quero voltar, quero começar de novo.".

O paulistano de 21 anos revelou ainda que passou a maior parte de suas férias praticando no simulador que tem em casa. Em algumas oportunidades, este ano, Bortoleto foi até a fábrica da Audi para trabalhar com a equipe.

Ansioso para a segunda, em sua primeira temporada na F1, o brasileiro terminou o Mundial de Pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos. Este ano, que marca também a mudança do regulamento da FIA, a expectativa é que Bortoleto melhore sua performance. Ao lado de Nico Hülkenberg, ele será o piloto principal da Audi, que estreia na F1 após ter comprado a Sauber.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, durante evento de lançamento da Audi (Foto: Reprodução/ Instagram)

Parceiro de Bortoleto, Hülkenberg se mostra confiante para F1 2026

Esta terça-feira (20) marcou o dia do lançamento do novo carro da Audi para a Fórmula 1 2026, em Berlim, na Alemanha. Durante o evento, o alemão Nico Hülkenberg se mostrou confiante para a temporada e exaltou o trabalho feito ao lado de Bortoleto.

— Temos as mesmas ambições, queremos levar o time para frente e ajudar no seu desenvolvimento. Estamos prontos para começar, temos uma atmosfera bem positiva e mal posso esperar para andar no carro na próxima semana e trabalhar com os engenheiros.

