O brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou empolgação com o projeto da Audi, que estreia na Fórmula 1 (F1) na temporada 2026. Durante evento de lançamento do R26, nesta terça-feira (20), em Berlim, Alemanha, o jovem piloto disse estar feliz por fazer parte da construção de um legado, nesta nova fase da escuderia. A Audi assumiu as operações da Sauber ao final da temporada 2025.

— O carro é maravilhoso e mal posso esperar para pilotá-lo. Para mim é um sonho se tornando realidade, é o tipo de projeto que você sonha a vida inteira em fazer parte, é a chance de criar um legado. Esse dia pode ficar marcado para sempre na história e estou feliz por fazer parte disso. Vamos fazer o melhor para atingir todos os objetivos - disse o brasileiro.

A escuderia tem metas ousadas para a trajetória na elite do automobilismo. Segundo o chefe de operações Mattia Binotto, o objetivo da Audi é de conquistar um título até 2030. A equipe alemã aposta em Bortoleto como um dos pilares para a construção desta nova fase. O brasileiro seguirá como parceiro de Nico Hulkenberg, que também marcou presença no evento de lançamento.

— O mais importante de tudo isso é curtir o processo. É um projeto de uma vida inteira, então é preciso saber fazer parte de tudo isso. Cheguei na equipe a pouco mais de um ano e já percebo as mudanças positivas que aconteceram. Vamos viver isso apenas uma vez na vida, então é preciso aproveitar - projetou.

Audi revelou o design do R26 durante evento em Berlim (Foto: Reprodução/ Instagram)

Audi apresenta novo carro

O novo carro apresenta uma configuração híbrida, ou seja, 50% da potência virá do motor elétrico e os outros 50% do motor a combustão, que utilizará combustível 100% renovável pela primeira vez na história da F1.

Para liderar essa transição, a Audi contratou os alguns dos nomes mais renomados do automobilismo: Mattia Binotto, ex-Ferrari, onde foi peça-chave como engenheiro de motores durante a era dominante de Michael Schumacher; e Jonathan Wheatley, ex-Red Bull, diretor esportivo que presenciou o crescimento da equipe austríaca e participou da conquista de oito títulos mundiais de pilotos (quatro com Vettel e quatro com Verstappen).

