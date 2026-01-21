Esta terça-feira (20) marcou o dia do lançamento do novo carro da Audi para a Fórmula 1 2026, em Berlim, na Alemanha. Durante o evento, o alemão Nico Hülkenberg, parceiro de Gabriel Bortoleto na escuderia, se mostrou confiante para a temporada e exaltou o trabalho feito ao lado do brasileiro.

— Temos as mesmas ambições, queremos levar o time para frente e ajudar no seu desenvolvimento. Estamos prontos para começar, temos uma atmosfera bem positiva e mal posso esperar para andar no carro na próxima semana e trabalhar com os engenheiros.

— Estou animado, vai ser divertido. Comprometi-me com esse projeto em 2024 e espero, até hoje, esse dia se tornar realidade. É muito especial fazer parte disso, uma equipe nova em que posso ajudar a construir do zero — completou Hülkenberg.

Nico Hülkenberg no GP de Bahrein (Foto: Fadel Senna/ AFP)

A Audi passa a integrar o Mundial de pilotos este ano, após ter comprado a Sauber. Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto foram os pilotos principais em 2025, e seguem na mesma formação nesta temporada.

Aos 38 anos, o piloto alemão é um dos mais experientes do grid. Ele fez sua estreia na F1 em 2010, pela Williams. Após isso, a carreira de Hülkenberg teve altos e baixos, e ele chegou a deixar de competir na Fórmula 1. Em 2023, retornou à elite do automobilismo mundial como piloto titular da Haas. Já em 2025, se transferiu para a Sauber, que a partir deste ano, se chama Audi.

Nico Hülkenberg teria fechado acordo de bônus milionário baseado em pontos

Companheiro de Gabriel Bortoleto na Audi, Nico Hülkenberg está entre os pilotos mais experientes do grid e encerrou a última temporada com 51 pontos somados. Seu primeiro pódio na Fórmula 1 ocorreu justamente no GP de Silverstone do ano passado, quando terminou a corrida em terceiro lugar.

Segundo o portal Motorsport, o alemão teria fechado um acordo de bônus por pontuação: a cada ponto conquistado no campeonato, ele receberia um adicional de 50 mil euros (cerca de R$ 325 mil). Caso repita o desempenho de 2025, o piloto pode embolsar um bônus de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,5 milhões), além de seu salário fixo com a Audi.