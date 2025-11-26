Bortoleto aposta em recuperação no GP do Catar de F1: 'Aproveitar ao máximo'

Gabriel Bortoleto vem de um sequência de desempenhos ruins na Fórmula 1. Tanto em Interlagos quanto em Las Vegas, o brasileiro bateu e teve que abandonar a corrida ainda na primeira volta, ambas as vezes em choques com Lance Stroll, da Aston Martin. Agora, o piloto da Sauber volta suas atenções à próxima etapa da F1, o Grande Prêmio do Catar, em busca de melhores resultados.

continua após a publicidade

➡️ Lewis Hamilton está próximo de bater recorde negativo na F1; entenda

➡️ Título da F1 pode ser decidido na próxima corrida; veja cenários

Pela Fórmula 2, Bortoleto já correu duas vezes no Circuito de Lusail. Em uma delas, chegou a subir ao pódio no terceiro lugar. A familiaridade com a pista pode ser um fator de vantagem para o brasileiro, que se mostrou ansioso para voltar ao local.

— É bom estar de volta a um lugar familiar neste fim de semana, uma pista onde já corri antes e na qual tive alguns bons resultados. Tive algumas corridas desafiadoras no Brasil e em Vegas, então estou ansioso pela chance de recomeçar e voltar ao ritmo nas duas últimas etapas da temporada — revelou o paulistano.

continua após a publicidade

No entanto, o novato já tem obstáculos a frente no GP do Catar. Bortoleto foi punido após ser responsabilizado pelo choque com Stroll em Las Vegas e perderá cinco posições no grid. Ainda assim, ele aposta na recuperação e no bom desempenho do carro da Sauber em Lusail.

— Podemos ver o potencial do carro e sabemos que podemos estar na briga em todas as corridas, se executarmos bem nosso fim de semana, então esse tem de ser o objetivo. Teremos duas oportunidades de ir bem na Sprint e na corrida principal, então cabe a nós aproveitar ao máximo — disse o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

SÁBADO-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real