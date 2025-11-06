Bortoleta? Bortoleto terá torcedora mais que especial no GP do Brasil; confira

O Brasil voltará a ter um piloto no grid da Fórmula 1 em casa. Gabriel Bortoleto, uma das grandes promessas do automobilismo nacional nos últimos anos, fará sua estreia no GP do Brasil, em Interlagos. A expectativa pelo desempenho de Bortoleto no GP da Fórmula 1 no Brasil é enorme. Apesar da pressão, o jovem piloto brasileiro terá um apoio fundamental nas arquibancadas.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP dos Estados Unidos na Fórmula 1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Bortoleto contará com a torcida especial de sua namorada, sua companheira há cinco anos. O relacionamento de longa data tem sido um pilar para o piloto durante sua ascensão nas categorias de base, e agora ela estará presente no momento mais importante de sua carreira até aqui.

Enquanto Bortoleto se prepara para domar os desafios do autódromo paulistano, sua parceira já ganha destaque nos bastidores. Isabella Bernardini, já foi carinhosamente apelidada de "Borboleta", num divertido trocadilho com o sobrenome do piloto, que carrega a esperança de bons resultados para o Brasil na elite do esporte.

Para Bortoleto, correr em Interlagos será a realização de um sonho. O piloto, que trilhou um caminho de sucesso até a F1, agora busca mostrar serviço para a equipe e, principalmente, para os fãs brasileiros, que terão motivos de sobra para lotar o circuito. Com talento na pista e apoio emocional fora dela, a estreia de Bortoleto promete ser um dos grandes destaques do fim de semana.

