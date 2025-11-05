Barrichello relembra relação com Interlagos: 'quero ser enterrado aqui'
Piloto retornou ao autódromo na semana do GP de São Paulo
Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro, Rubens Barrichello retornou ao Autódromo de Interlagos às vésperas do GP do Brasil, que acontece a partir desta sexta-feira (7). Durante participação no videocast Muito Além do Esporte, apresentado por Carol Barcellos e Maria Clara Salgado, ele falou sobre sua relação com o circuito.

Rubinho viveu 19 anos de Fórmula 1 e somou 326 corridas disputadas, se tornando o brasileiro com mais participações na história da categoria, com 11 vitórias e dois vice-campeonatos mundiais (2002 e 2004). Atualmente, Barrichello compete na Stock Car.
— Nunca me despedi de Interlagos, tenho uma ligação forte, uma energia. Gostaria de ser enterrado aqui, já avisei: pega meu pozinho e injeta no asfalto. A semana do GP é intensa, de muito trabalho, mas passa rápido. Quando chega segunda-feira, já sinto saudade - declarou.

Brasileiro de volta a Interlagos
Pela primeira vez em oito anos, o Brasil terá um representante do país do grid. Gabriel Bortoleto, da Sauber, é o principal nome da nova geração do automobilismo e competirá em Interlagos pela primeira vez na Fórmula 1. O último piloto brasileiro que disputou o GP de São Paulo foi Felipe Massa, em 2017.
— A gente tem que sonhar, mas não pode pressionar. Tem que deixar ele livre. Mesmo com a torcida apoiando, depende disso aqui (aponta para a cabeça). Que ele se divirta, aproveite essa energia, porque eu passei muito tempo correndo em Interlagos esquecendo desse fator - disse.
O GP do Brasil
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marca a 21ª etapa da principal competição do automobilismo mundial. O único treino livre está previsto para o primeiro dia de evento, nesta sexta-feira (7), enquanto a corrida sprint e a classificação estão agendadas para o sábado (8). A corrida principal fica para a tarde de domingo (9).
