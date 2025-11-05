Barrichello relembra relação com Interlagos: 'quero ser enterrado aqui'

Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro, Rubens Barrichello retornou ao Autódromo de Interlagos às vésperas do GP do Brasil, que acontece a partir desta sexta-feira (7). Durante participação no videocast Muito Além do Esporte, apresentado por Carol Barcellos e Maria Clara Salgado, ele falou sobre sua relação com o circuito.

Rubinho viveu 19 anos de Fórmula 1 e somou 326 corridas disputadas, se tornando o brasileiro com mais participações na história da categoria, com 11 vitórias e dois vice-campeonatos mundiais (2002 e 2004). Atualmente, Barrichello compete na Stock Car.

— Nunca me despedi de Interlagos, tenho uma ligação forte, uma energia. Gostaria de ser enterrado aqui, já avisei: pega meu pozinho e injeta no asfalto. A semana do GP é intensa, de muito trabalho, mas passa rápido. Quando chega segunda-feira, já sinto saudade - declarou.

Brasileiro de volta a Interlagos

Pela primeira vez em oito anos, o Brasil terá um representante do país do grid. Gabriel Bortoleto, da Sauber, é o principal nome da nova geração do automobilismo e competirá em Interlagos pela primeira vez na Fórmula 1. O último piloto brasileiro que disputou o GP de São Paulo foi Felipe Massa, em 2017.

— A gente tem que sonhar, mas não pode pressionar. Tem que deixar ele livre. Mesmo com a torcida apoiando, depende disso aqui (aponta para a cabeça). Que ele se divirta, aproveite essa energia, porque eu passei muito tempo correndo em Interlagos esquecendo desse fator - disse.

O GP do Brasil

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marca a 21ª etapa da principal competição do automobilismo mundial. O único treino livre está previsto para o primeiro dia de evento, nesta sexta-feira (7), enquanto a corrida sprint e a classificação estão agendadas para o sábado (8). A corrida principal fica para a tarde de domingo (9).

