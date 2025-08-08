Mercedes exalta Russell ‘mais forte’ que Hamilton na F1 2024

A Mercedes ainda não acertou uma renovação contratual com George Russell, mas, com o ‘fico’ de Max Verstappen na Red Bull, um novo acordo entre as duas partes para 2026 está cada vez mais próximo. Pensando nisso, Toto Wolff fez questão de exaltar a liderança e a evolução recente do #63, que assumiu o posto de primeiro piloto da equipe com a saída de Lewis Hamilton.

Inclusive, o chefe da Mercedes usou o heptacampeão como exemplo para ilustrar a boa fase de Russell na carreira. Em 2024, Hamilton ficou 22 pontos atrás do companheiro de equipe, que fechou a campanha em sexto no Mundial de Pilotos, com 245 tentos e duas vitórias.

Wolff afirmou que Russell foi “o piloto mais forte” da equipe na temporada passada, especialmente em termos de ritmo e resultados. O britânico se mostrou pronto para assumir o posto de liderança com a saída de Hamilton ao final de 2024.

— Quando olho para George, vejo a evolução que teve desde que entrou na Fórmula 1, saindo daquele garoto veloz da Williams e depois sendo chamado para a Mercedes, claramente ao lado do maior de todos os tempos, Lewis Hamilton — iniciou Wolff, que continuou:

— E já vimos no ano passado que ele começou a se destacar muito em ritmo puro – em termos de resultados, foi o piloto mais forte. E, agora, com Lewis indo para a Ferrari, assumiu naturalmente o posto de piloto principal, e tem correspondido completamente.

O chefe da Mercedes aproveitou, então, para analisar o impacto de Russell na Mercedes para além das pistas. Além de afirmar que "não poderia desejar um piloto número 1 melhor" do que o britânico, apesar do flerte recente com Verstappen.

— Ele entrega resultados, mesmo quando o carro não está no nível ideal, ele supera o equipamento – sempre podemos contar com George. E além da pilotagem, obviamente ele também é ótimo com os parceiros e participa de muitas atividades que ajudam a construir a marca dele e a nossa. Então, não poderíamos desejar um piloto número 1 melhor — encerrou.

A Fórmula 1 volta às pistas apenas entre os dias 29 e 31 de agosto, após o fim do recesso, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.