Ex-companheiro afirma que Schumacher 'não sabe que é heptacampeão da F1'

Michael Schumacher é tido por muitos como o maior piloto da Fórmula 1. Ao longo da carreira, se consagrou heptacampeão mundial. No entanto, segundo Ricardo Patrese, ex-companheiro do alemão na Benetton, Schumacher não se lembra desse feito, como consequência do grave acidente de esqui sofrido em 2013.

Em entrevista ao portal holandês "Hochgepokert", Patrese atualizou a situação médica do ex-piloto, afirmando que houve melhoras, mas com algumas ressalvas.

— Depois das primeiras melhoras, meu conhecimento sobre a saúde dele é de que ele está na situação que descreveram nesta semana. Ele está em seu próprio mundo, mas reconhece as pessoas ao redor dele, rostos familiares. Tenho certeza de que ele não sabe que é um heptacampeão da Fórmula 1.

Na última segunda feira (26), foram divulgados novos detalhes do estado atual de Schumacher. Segundo o jornalista Jonathan McEvoy, o ex-piloto da F1 não está confinado à cama e é transportado em cadeira de rodas por profissionais de saúde em sua casa de veraneio. O inglês esteve nos arredores da propriedade do heptacampeão de Fórmula 1 em Maiorca, na Espanha, onde conversou com funcionários do local.

— Não dá pra ter certeza se ele entende tudo porque ele não pode falar com ninguém. A sensação é que ele entende algumas das coisas acontecendo ao seu redor, mas provavelmente não tudo — declarou uma fonte anônima próxima a Schumacher, segundo o jornalista.

Michael Schumacher foi piloto da Ferrari (Foto: AFP)

Relembre o acidente de Schumacher

Na ocasião, aos 44 anos, Michael esquiava fora da área demarcada da pista quando caiu de cabeça contra uma rocha. O impacto, muito forte, quebrou o capacete – o equipamento de proteção impediu que uma fatalidade ainda maior acontecesse. Schumacher foi removido do local de helicóptero e recebeu atendimento médico primeiro na cidade de Moûtiers e depois em Grenoble, onde passou por duas cirurgias e permaneceu internado, em coma induzido, até 2014.

Poucas atualizações médicas foram divulgadas desde então. Pouco menos de um ano após o acidente, Michael passou a receber tratamento em casa, em residência familiar na Suíça. Apenas um círculo muito restrito de pessoas, controlado pela família, está autorizado a ter acesso a Schumacher, buscando protegê-lo ao máximo da exposição na mídia.

Além dos relatos obtidos pelo jornalista inglês, não existem informações oficiais sobre o atual estado de saúde do ex-piloto. A família continua mantendo privada sua condição médica e processo de recuperação.

