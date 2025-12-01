F1: brasileiro pode ter oportunidade na Ferrari em 2026

A Ferrari pode voltar a ter um brasileiro em seu elenco da Fórmula 1 (F1). O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, disse no último domingo (30) que o recifense Rafael Câmara pode participar de algumas sessões de treinos livres durante a temporada. Além disso, o responsável pela escuderia afirmou que piloto certamente estará em testes com carros antigos.

continua após a publicidade

➡️ Red Bull se retrata após acusar Antonelli de favorecer Norris na F1

Na ocasião, Vasseur foi perguntado se o italiano Leonardo Fornaroli, campeão da Fórmula 2 no Catar, teria uma oportunidade na equipe. Na resposta, o chefe disse ter havido interesse no piloto, mas destacou já ter Oliver Bearman e Rafael Câmara como jovens condutores.

— Certamente houve interesse (em Fornaroli), mas já temos Rafael Câmara , que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no próximo ano. Provavelmente, Câmara fará alguns treinos livres conosco na F1 e certamente alguns testes com TPC (com carros anteriores) — afirmou Frédéric Vasseur, segundo o site italiano "AutoRacer.it".

continua após a publicidade

Rafael Câmara foi campeão da Fórmula 3 (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Quem é o brasileiro Rafael Câmara, campeão da F3?

Natural de Recife, o piloto de 19 anos reside atualmente em Milão. Apesar da pouca idade, o brasileiro se destaca com uma carreia marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo.

A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014. Seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 - categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em 2021, antes de migrar para os monopostos, o brasileiro conquistou importantes títulos no kart, incluindo o WSK Champions Cup, onde superou Andrea Kimi Antonelli, atual piloto da Mercedes, e o WSK Super Master Series, competição que Max Verstappen venceu em 2012.

Sua transição para os carros de fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025, onde foi campeão. No próximo ano, Câmara estará na Fórmula 2.