Red Bull se retrata após acusar Antonelli de favorecer Norris na F1

A Red Bull emitiu um comunicado oficial, nesta segunda-feira (1º), que reconhece como incorretas as acusações de Helmut Marko. Na ocasião, o consultor afirmou que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, teria cedido posição intencionalmente para Lando Norris na última volta do GP do Catar, a penúltima etapa da F1 2025.

A ultrapassagem permitiu que Norris mantivesse uma vantagem de 12 pontos no Mundial de Pilotos sobre Max Verstappen antes da etapa final em Abu Dhabi.

Entenda o que aconteceu entre Marko e Antonelli

A polêmica começou após membros da equipe austríaca sugerirem que a ultrapassagem teria sido deliberada, o que desencadeou uma onda de ataques virtuais contra Antonelli. O incidente aconteceu nos momentos finais da corrida disputada no domingo (30), penúltima etapa do calendário da F1 de 2025.

O engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpero Lambiase, foi o primeiro a levantar suspeitas sobre a manobra. Helmut Marko, consultor da Red Bull, chegou a classificar como "óbvio" que o piloto da Mercedes teria cedido a posição propositalmente, provocando forte reação do chefe da equipe alemã, Toto Wolff.

— Foram duas vezes em que ele mais ou menos deixou o Lando passar. Foi tão óbvio. Antonelli agora ajuda nosso principal concorrente, na Áustria ele estava batendo (em Verstappen) por trás — disse Marko.

A estratégia errada da McLaren pode ter atrapalhado na busca de Norris pelo pódio, mas pontos significativos foram somados ao fim da corrida. Na penúltima volta, o erro de Antonelli na Curva 10 permitiu que o britânico chegasse a quarta colocação.

Para se defender das acusações, o jovem italiano aproveitou as entrevistas ao fim da corrida e explicou o ocorrido. Ele chegou ainda a admitir o erro que o custou uma posição na tabela.

— Com o pneu duro eu estava pressionando bastante e, eventualmente, estava entrando no DRS. Mas tive um momento crítico e quase bati, então saí da pista e perdi a posição para o Lando, o que foi muito irritante. Eu estava relativamente confortável porque ele ficou fora do DRS por algumas voltas, e no vácuo simplesmente não dava para ultrapassar. Então, senti que poderia tê-lo segurado, mas cometi um erro — afirmou Antonelli.

Red Bull pede desculpas a Antonelli

A repercussão do episódio não afetou apenas a disputa no Mundial de Pilotos. Após as acusações, uma série de ataques foi direcionada a Antonelli nas redes sociais, assim como as da Mercedes. A equipe britânica reportou, então, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) os mais de 1 mil "comentários graves ou suspeitos", o que inclui ameaças de morte.

Em meio as consequências para o jovem italiano, a Red Bull publicou um comunicado que reforçava o erro nas falas de Marko e Lambiase durante o GP do Catar. Veja a nota na íntegra abaixo.

"Comentários feitos antes do final e imediatamente após o GP do Catar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, teria deliberadamente permitido que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos.

O replay mostra Antonelli momentaneamente perdendo o controle do carro, permitindo assim que Norris o passasse. Lamentamos sinceramente que isso tenha levado Kimi a receber ataques online."

Para reforçar a posição da equipe, Marko foi a público se desculpar com Antonelli pela proporção do acontecido. O dirigente afirmou ter revisado o incidente depois e reforçou que o novato não teve culpa.

— Revisei as imagens com mais atenção. Na primeira vez, Antonelli poderia ter se defendido um pouco melhor (quando Oscar Piastri o ultrapassou na Curva 1). Na segunda, foi um erro de pilotagem e não intencional. Lamento que Antonelli tenha recebido tantos ataques online. Para esclarecer mais uma vez: ele não deixou Norris passar de propósito — disse Helmut.

Aos 19 anos, Kimi Antonelli registra dois pódios em sua temporada de estreia na Fórmula 1 com a Mercedes. O italiano teve um ano marcado por altos e baixos, mas se destaca com atuações impressionantes contra grandes estrelas do grid.