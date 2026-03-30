A McLaren enfim conseguiu voltar ao pódio da Fórmula 1 após duas etapas um tanto quanto decepcionantes. Depois de conquistar dois títulos consecutivas do Mundial de Construtores, a equipe papaya chegou a temporada de 2026 com grandes problemas no carro. Como resultado, abandonos marcaram o início do ano de Oscar Piastri e Lando Norris.

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Para Norris, apenas uma etapa foi desperdiçada. O atual campeão mundial pode não estar conseguindo defender seu título neste início de 2026, mas garantiu pontos importantes ao terminar os GPs da Austrália e do Japão na quinta colocação. Enquanto isso, seu companheiro estreou apenas na terceira corrida do calendário.

Quem olha a classificação geral após a prova em Suzuka, não imagina que Piastri largou apenas uma vez desde a estreia da temporada. Embora o australiano registre 21 pontos, sua primeira corrida aconteceu exatamente no GP do Japão, quando terminou em segundo lugar.

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Atuação brilhante de Piastri

A classificação foi bem aproveitada por Oscar que conseguiu confirmar sua presença na segunda fileira para a corida deste domingo (29). Com apenas as duas Mercedes na frente, o piloto da McLaren assumiu com tranquilidade a liderança após uma largada brilhante. A posição chegou a ser tomada por George Russell, na volta 9, e rapidamente retomada pelo australiano.

A distância para o segundo colocado era curta, mas Piastri defendia bem a pressão do britânico. O azar, então, assumiu as rédeas da prova para o piloto – que foi aos boxes três voltas antes do acidente de Oliver Bearman.

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Em meio a bandeira amarela, Kimi Antonelli aproveitou para trocar os pneus sem sofrer com a disputa na pista. Essa vantagem conquistada pelo italiano foi essencial para que uma distância fosse criada em relação a Oscar, que sofreu com o alto nível do carro da Mercedes.