Após ausência de McLaren, Williams cancela testes da F1 em Barcelona

O Barcelona Shakedown, o primeiro evento de testes da Fórmula 1 para a temporada 2026, que começa nesta próxima segunda-feira (26) na Espanha, já sofreu importantes desfalques. A atual campeã de construtores, McLaren, já tinha anunciado o desfalque no primeiro dia do evento, e agora foi a vez da Williams confirmar sua ausência, diminuindo o número de carros na pista catalã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Motivo do cancelamento

A Williams não participará de nenhuma das sessões em Barcelona. A equipe justificou a ausência completa devido a atrasos no cronograma de desenvolvimento do FW48, seu novo carro para 2026. Em comunicado oficial, a equipe Atlassian Williams F1 afirmou que, em vez de comparecer, focará em "extrair o máximo desempenho do carro" por meio de testes internos.

Em substituição à pista, a Williams realizará um programa de Teste de Pista Virtual (VTT) na próxima semana, com o carro de 2026, como preparação para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada, em Melbourne. A equipe ainda agradeceu o apoio dos fãs e se mostrou ansiosa para o retorno à pista.

continua após a publicidade

Fontes próximas à Williams, citadas pelo site especializado Racing News 365, apontam que a equipe estaria enfrentando problemas para ser aprovada nos obrigatórios testes de colisão realizados pela FIA. A pintura oficial do novo carro da Williams será revelada no dia 3 de fevereiro.

Carro Williams 2026 (Foto: Divulgação / Williams)

+Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ F1: Hamilton faz estreia polêmica em teste do novo SF-26 da Ferrari

➡️ McLaren não levará novo carro para 1º dia de testes da F1; entenda

Sessões de pré-temporada

O Barcelona Shakedown, que ocorrerá no Circuito da Catalunha, terá cinco dias consecutivos, sem acesso ao público ou à imprensa. Cada equipe poderá participar de apenas três sessões, e o evento não contará com transmissão ao vivo nem cobertura em tempo real devido às inúmeras modificações nos carros para adequação ao novo regulamento técnico.

Após o evento em Barcelona, a pré-temporada oficial da F1 continuará em fevereiro no Bahrein, com duas baterias de testes: a primeira entre os dias 11 e 13, e a segunda de 18 a 20. Estas sessões seguirão o formato tradicional, com transmissão e presença da imprensa.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A temporada 2026 da Fórmula 1 começará oficialmente com o Grande Prêmio da Austrália, programado para o final de semana de 8 de março.