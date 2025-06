AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP da Áustria de F1

A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (28), às 11h (de Brasília) a classificação do GP da Áustria. A sessão acontece no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg. O Grande Prêmio é na casa da Red Bull, equipe austríaca com seis títulos de construtores na F1. A sessão tem transmissão da Band, BandSports e F1TV.

🟢 ATUALIZAÇÃO: 🏁 Q2 | Pela primeira vez, Gabriel Bortoleto vai ao Q3! Norris foi o mais rápido, seguido de Piastri e Leclerc.

🔻 ELIMINADOS NO Q1: Stroll (16º), Ocon (17º), Tsunoda (18º), Sainz (19º) e Hulkenberg (20º)

🔻 ZONA DE ELIMINÇÃO DO Q2: Alonso (11º), Albon (12º), Hadjar (13º), Colapinto (14º) e Bearman (15º)

Como está sendo a classificação?

Q1

A primeira parte da classificação começou com atraso por conta de um acidente na Fórmula 2. Ainda nas primeiras voltas rápidas, Lando Norris assumiu a primeira posição. Na primeira metade da qualificação, Norris, Piastri e Max Verstappen formavam o top-3.

Com as reviravoltas do final, Liam Lawson, da Racing Bulls, assumiu a posição de Verstappen. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, foi aprimorando as voltas e chegou a ser quinto. No fim, ele fechou o oitavo lugar no Q1.

Eliminados: Stroll (16º), Ocon (17º), Tsunoda (18º), Sainz (19º) e Hulkenberg (20º)

Veja onde assistir e horários da prova

➡️ Sábado, 28 de junho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 29 de junho

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília