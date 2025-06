GP da Áustria: carro capota e deixa piloto de cabeça para baixo na F2; vídeo

Um acidente envolvendo três carros paralisou o início da corrida da Fórmula 2 (F2) no GP da Áustria, onde também acontece a F1. O francês Sami Meguetounif tentou fazer uma ultrapassagem tripla e acabou capotando por cima do britânico Luke Browning. A prova acontece no circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. Assista ao acidente abaixo:

Mesmo com as imagens chocantes, nenhum piloto saiu ferido. A corrida foi paralisada enquanto as equipes limpavam o circuito, que ficou sujo de óleo. A FIA (Federação Internacional do Automobilismo) ainda não penalizou nenhum piloto.

Acidente causa capotamento na Fórmula 2 (Foto: Reprodução / F1TV)

Na Fórmula 1, o GP da Áustria terá a classificação neste sábado (28), às 11h (de Brasília). A corrida será no domingo, às 10h.

*Matéria em atualização