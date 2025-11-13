Fórmula 1: GP de São Paulo tem impacto bilionário na economia

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 deste ano, disputado no último fim de semana, registrou público de 303.627 pessoas, segundo estudo divulgado pela Prefeitura de São Paulo. Isso significa um crescimento de 4,1% em relação à edição anterior do GP, no ano passado. A publicação aponta que o impacto econômico total do evento atingiu R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhão referentes ao impacto direto e R$ 894,2 milhões ao indireto.

O estudo foi conduzido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) com base em dados da Secretaria Municipal de Turismo e do Observatório do Turismo da cidade. Ele informa ainda que a movimentação gerou R$ 324,4 milhões em tributos federais, estaduais e municipais, uma alta de 9,6% sobre 2024.

Tal estudo aponta que o Índice de Alavancagem Econômica (IAE) mostra que cada R$ 1 investido no GP de São Paulo de Fórmula 1 retornou R$ 7,14 para a economia local. Já o número de profissionais mobilizados para a realização do evento foi de 23.700, representando um aumento de 17,3% sobre os do ano anterior.

- A gente optou por não fazer mais aquilo que no passado queriam, de fazer a concessão do autódromo, mas, sim, de torná-lo um equipamento de geração de emprego, de renda, de emoção, de amor, de energia e, principalmente, de orgulho do povo de São Paulo e do Brasil - destacou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Fórmula 1 anuncia datas e preços dos ingressos para o GP de São Paulo 2026

Um dia depois da vitória de Lando Norris no GP de São Paulo, a Fórmula 1 anunciou a data para a venda de ingressos da próxima edição, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. Dessa vez, Interlagos não terá as sessões sprints, que aconteciam desde 2021.

