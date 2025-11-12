Após ano de estreia, 'nova' equipe de Bortoleto revela detalhes do carro para 2026

A Audi revelou nesta quarta-feira (12) o conceito visual do carro que utilizará em sua entrada oficial como equipe de fábrica na Fórmula 1 em 2026. As imagens do showcar (carro de exibição) apresentam a pintura que será utilizada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.

O anúncio sinaliza o próximo passo na carreira do piloto, que atualmente completa sua temporada de estreia na categoria máxima do automobilismo.

Kick Sauber está em processo de transição para se tornar o time oficial da Audi (Foto: Divulgação)

Em 2025, correndo pela Kick Sauber, Bortoleto enfrentou os desafios de adaptação. Embora o equipamento não tenha permitido disputas por pódios, o brasileiro mostrou resiliência e conseguiu somar seus primeiros pontos na Fórmula 1, com atuações de destaque em GPs como Áustria, Hungria e Itália.

A apresentação da Audi ocorre logo após um fim de semana de sentimentos mistos para o piloto no Grande Prêmio de São Paulo. Correndo em casa pela primeira vez na F1, Bortoleto teve dificuldades e acabou abandonando a corrida de domingo, após um incidente na largada.

O foco da montadora alemã, contudo, está firmemente em 2026 e na nova era de regulamentos da F1. O conceito de pintura revelado é sóbrio, combinando as cores tradicionais da Audi Sport (vermelho, preto e branco) e destacando o logo das quatro argolas.

A equipe reitera que o modelo apresentado é focado na identidade visual, enquanto o chassi e a nova unidade de potência de 2026 seguem em desenvolvimento na Alemanha. Para Bortoleto, a temporada de 2026 representará a chance de liderar um projeto de fábrica após um ano de fundamental aprendizado na categoria.