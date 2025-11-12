Após ano de estreia, 'nova' equipe de Bortoleto revela detalhes do carro para 2026
Piloto brasileiro é a grande aposta da montadora alemã para sua estreia na F1
A Audi revelou nesta quarta-feira (12) o conceito visual do carro que utilizará em sua entrada oficial como equipe de fábrica na Fórmula 1 em 2026. As imagens do showcar (carro de exibição) apresentam a pintura que será utilizada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.
O anúncio sinaliza o próximo passo na carreira do piloto, que atualmente completa sua temporada de estreia na categoria máxima do automobilismo.
Em 2025, correndo pela Kick Sauber, Bortoleto enfrentou os desafios de adaptação. Embora o equipamento não tenha permitido disputas por pódios, o brasileiro mostrou resiliência e conseguiu somar seus primeiros pontos na Fórmula 1, com atuações de destaque em GPs como Áustria, Hungria e Itália.
A apresentação da Audi ocorre logo após um fim de semana de sentimentos mistos para o piloto no Grande Prêmio de São Paulo. Correndo em casa pela primeira vez na F1, Bortoleto teve dificuldades e acabou abandonando a corrida de domingo, após um incidente na largada.
O foco da montadora alemã, contudo, está firmemente em 2026 e na nova era de regulamentos da F1. O conceito de pintura revelado é sóbrio, combinando as cores tradicionais da Audi Sport (vermelho, preto e branco) e destacando o logo das quatro argolas.
A equipe reitera que o modelo apresentado é focado na identidade visual, enquanto o chassi e a nova unidade de potência de 2026 seguem em desenvolvimento na Alemanha. Para Bortoleto, a temporada de 2026 representará a chance de liderar um projeto de fábrica após um ano de fundamental aprendizado na categoria.
