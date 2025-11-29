Zinho chora e manda recado para torcidas de Flamengo e Palmeiras

Faltam poucas horas para conhecermos a primeira equipe brasileira a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Neste sábado (29), Palmeiras e Flamengo voltam a decidir a competição mais importante do continente, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. De olho nesse confronto, o comentarista e ex-jogador Zinho fez um pedido aos torcedores.

Durante o programa "Equipe F" da ESPN, Zinho se emocionou ao falar sobre o sentimento de amor e gratidão que sente pelos dois clubes, um que o revelou para o futebol e o outro onde conquistou grandes títulos durante sua carreira como jogador. No entanto, pediu para os torcedores evitarem a violência e prezarem pelo respeito durante a final da Libertadores.

- Essas duas torcidas que eu amo muito, porque a maior felicidade que eu tive foi poder jogar nesses dois clubes. O que eu queria pedir, se é que eu posso pedir, é que eles façam um espetáculo, que sejam felizes, aproveitem muito esse momento com respeito, mas que a gente não veja mais essas brigas, confusão, violência, isso não leva a nada. O futebol é paixão, é essa emoção que eu estou sentindo e eu sou muito grato ao Palmeiras e ao Flamengo por isso. Estou indo para lá (Lima), sei que vou sofrer muito: "Você fala bem de um, fala bem do outro". Mas sou aqui declarado, amo essas duas torcidas e o que eu queria pedir é que vocês desfrutem esse momento, sem violência. Vamos viver em harmonia e que um respeite o outro e que vença o melhor nesse jogo - disse Zinho, ex-jogador de Flamengo e Palmeiras, e atual comentarista da ESPN.

Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Com promessa de casa cheia, os torcedores não param de chegar na capital peruana para acompanhar a decisão.

