Comentarista compara Arias com reforços de Flamengo e Cruzeiro: 'Não é'

Durante o programa "Bate-Pronto", da Rádio Jovem Pan, o comentarista Thiago Asmar opinou sobre a possível nova contratação do Palmeiras, o colombiano John Arias. De acordo com o jornalista, o atleta não é melhor que Gerson ou Paquetá, mas tem mais chances de mudar uma equipe.

Confira o que ele disse:

- Não acho o Arias mais jogador do que Gerson e Paquetá. Mas ele pode mudar mais um time do que esses dois jogadores. Ele é muito decisivo, se movimento muito e muda um ataque de uma equipe. Algo que vinha pedindo ao Flamengo - iniciou Thiago Asmar, antes de completar.

- Ele pensa mais que o Plata, Samuel Lino, e o próprio Carrascal. O Arias chegando em um clube do Brasil, ele muda mais um time positivamente do que Gerson e Paquetá. Eu preferiria contratar ele, e é mais barato. É um baita nome - concluiu.

Arias se transferiu do Fluminense para os Wolves no meio de 2025. (Foto: Reprodução/X/@premierleague)

Wolverhampton aceita proposta do Palmeiras por Arias, e valores afastam Fluminense

Texto de Vitor Palhares e Pedro Brandão

O Wolverhampton aceitou a proposta enviada pelo Palmeiras por Jhon Arias, de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual), e reduziu as chances de o Fluminense, que possui prioridade para cobrir eventuais ofertas, repatriar o atacante.

O clube carioca tem até esta quarta-feira (4) para igualar os valores sinalizados pelo Palmeiras. A notificação da proposta alviverde foi enviada pela própria diretoria do Wolverhampton nos últimos dias. O curto prazo de resposta, por sua vez, reduz as chances do Fluminense na negociação, segundo apurou a reportagem do Lance!.

A principal vantagem do Palmeiras é o alto valor oferecido por Arias. Até o momento, a maior contratação do Fluminense foi o atacante Canobbio, por 6 milhões de euros, valor 19 milhões inferior ao da proposta apresentada pelo clube paulista pelo colombiano.

Agora, a decisão está nas mãos de Arias, que avalia os próximos passos da negociação das bases contratuais com o Palmeiras, confiante em um desfecho positivo.

O Palmeiras, segundo adiantou a reportagem, buscou a contratação de Jhon Arias ainda no início da última temporada, quando o jogador atuava pelo Fluminense. A investida foi negada pela diretoria tricolor, que manteve o atleta para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, e, posteriormente, o negociou com o Wolverhampton.

- No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência do jogador e precisamos ser notificados. Nosso planejamento é exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas estamos nos planejando para isso - disse Montenegro, durante primeira coletiva como presidente do Fluminense.

Após alterar o planejamento traçado no início de 2025, o Palmeiras passou a apostar em nomes prontos para contribuir no curto prazo, como Andreas Pereira, a última das 12 contratações do clube no processo de reformulação do elenco.

Desde a abertura da janela de transferências, o Palmeiras negociou cinco jogadores: Raphael Veiga e Micael, por empréstimo, além de Facundo Torres, Aníbal Moreno e Weverton, em definitivo. Marlon Freitas, ex-Botafogo, foi a única chegada.

Vale lembrar que o clube tem até o dia 3 de março, data que marca o encerramento do mercado de transferências no futebol brasileiro, para inscrever novas contratações.