Decisão de Filipe Luís em Flamengo x Internacional choca: 'Sou contra'

Uma decisão do técnico Filipe Luís para o duelo entre Flamengo x Internacional, na noite desta quarta-feira (4), chamou muita atenção nas redes sociais. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Maracanã é a arma do Flamengo para bater o Internacional. Depois de três derrotas seguidas, o Rubro-Negro aposta no fator casa para espantar a má fase. Filipe Luís optou por escalar Lucas Paquetá como titular.

Nas redes sociais, a decisão do jovem técnico rubro-negro chamou muita atenção. Veja os comentários dos torcedores abaixo:

Maracanã recebe Flamengo x Internacional pelo Brasileirão (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja reação da torcida com a decisão de Filipe Luís

Escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Internacional na noite desta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o treinador rubro-negro optou por escalar Lucas Paquetá no time titular. Esse será o reencontro do jogador com a torcida no Maracanã.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Cebolinha e Bruno Henrique.

Para o confronto no Maracanã com o Internacional, o Flamengo tem os seguintes desfalques: o meia Jorginho, expulso na última rodada, o zagueiro Danilo, fora por conta de uma questão particular, e Luiz Araújo, que sentiu dores musculares na coxa direita. Saúl, que se recupera de cirurgia, também não joga.

