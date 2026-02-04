Palmeiras ou Flamengo? IA da Rodada 2 prevê zebra no Brasileirão
Jogos da segunda rodada do Brasileirão começam nesta quarta-feira (4)
Palmeiras e Flamengo disputaram o título do Campeonato Brasileiro em 2025 até as rodadas finais. Nesta temporada, as duas equipes ainda buscam a primeira vitória na competição. A IA da Rodada do Lance! apontou que um dos dois vai perder o duelo nesta quarta-feira (4). Confira abaixo:
De acordo com o ChatGPT, o Palmeiras vence, e o Flamengo perde para o Internacional em pleno Maracanã. O Rubro-Negro vem de três derrotas seguidas, contra Fluminense, São Paulo e Corinthians. O Verdão, por sua vez, empatou a primeira rodada contra o Atlético-MG.
Mais nove jogos completam a rodada 2 do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial apontou predominância dos times que jogam dentro de casa. Diferente da primeira rodada, a IA previu apenas um empate entre todos os jogos. Veja abaixo todas as previsões:
Com vitória do Palmeiras e tropeço do Flamengo, confira todos os resultados da rodada
Flamengo 0 x 2 Internacional
Palmeiras 1 x 0 Vitória
Bragantino 2 x 1 Atlético-MG
Remo 1 x 0 Mirassol
Grêmio 1 x 0 Botafogo
Santos 2 x 2 São Paulo
Bahia 3 x 0 Fluminense
Vasco 2 x 1 Chapecoense
Cruzeiro 4 x 0 Cruzeiro
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. Os jogos da segunda rodada começam nesta quarta-feira (4), às 19h.
