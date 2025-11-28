Fala de Filipe Luís antes de Palmeiras x Flamengo repercute: 'Estratégia'

O treinador Filipe Luís não escondeu o jogo e foi sincero ao responder sobre a presença de Pedro na final da Libertadores. Durante entrevista à ESPN, nesta sexta-feira (28), o comandante da equipe rubro-negra descartou a presença do camisa 9 na decisão. O confronto entre Palmeiras e Flamengo acontece neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.

Conforme revelado pelo técnico, o Flamengo já tem uma escalação para a partida de amanhã, e ela, não conta com Pedro. Filipe Luís destacou que o atacante não conseguiu se recuperar de lesão a tempo da decisão. O camisa 9 ficou de fora dos últimos treinos antes da final.

— Pois é, o Pedro não treinou, não conseguiu se recuperar e está fora da final. É uma pena, porque é um jogador muito importante, mas queremos fazer um grande jogo e que ele possa desfrutar também, fora do campo, apoiando os companheiros — revelou o técnico, em entrevista à ESPN.

— Eu sempre monto a estratégia para o jogo em função dos jogadores que estão disponíveis. Claro que o Pedro é um jogador determinante na nossa forma de jogar, mas sempre pensei com os jogadores disponíveis e o time é muito forte contra o Palmeiras — concluiu.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram ao posicionamento do treinador. Parte da torcida reclamou da postura, mas outra, destacou a possibilidade de Filipe Luís está blefando sobre a ausência de Pedro na final.

Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.