Cicinho prevê gol de atacante e palpita resultado de Santos x São Paulo: 'De pênalti'

Santos e São Paulo vão se enfrentar nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Durante o "Jogo Aberto", da Band, Cicinho, ídolo do Tricolor e comentarista do programa, cravou que haverá um gol de pênalti na partida.

Confira o que disse o ex-lateral:

- Gabigol de pênalti vai marcar. Mas vai ser 3 a 1 São Paulo - palpitou.

Vale ressaltar que esta será a segunda vez que as equipes vão se enfrentar no ano, coincidentemente, em sequência. O primeiro Sansão de 2026 aconteceu no dia 1° de fevereiro, no Morumbis, pelo Paulistão. Na ocasião, o Tricolor jogou mais da metade da partida com um a mais e venceu por 2 a 0, com gols de Tapia e Luciano.

Como chegam os dois times?

Texto de Juliana Yamaoka

A vitória sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista, aliviou a situação do Tricolor. Antes próximo da zona de rebaixamento do estadual, o São Paulo chegou aos sete pontos e ocupa agora a 12ª colocação, passando a brigar por uma vaga na zona de classificação da competição.

Em clássicos, alguns destaques individuais têm surgido no elenco atual. Um deles é Gonzalo Tapia, autor de um dos gols na última partida. O atacante é o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos desde a sua estreia pelo São Paulo: quatro tentos, mesma marca de Luciano, Kaio Jorge e Vitor Roque, que figuram entre os líderes da estatística no período.

Já o Santos não poderá contar com Neymar, que ainda não fez sua estreia na temporada, apesar de treinar normalmente com o elenco. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante ainda não recebeu o aval da comissão técnica para atuar. O técnico Juan Pablo Vojvoda também não contará com Thaciano, que segue em processo de transição física após sentir dores na coxa direita. Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal, e Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, também são desfalques.

Possíveis escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Barreal, Gabigol e Rony.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Calleri).