Palmeiras x Flamengo pode movimentar economia do Rio em R$ 25 milhões

Lutando para se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú. De olho nesse jogaço, a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou que a grande decisão pode movimentar a economia da cidade em aproximadamente R$ 25 milhões.

Os dados divulgados levam em consideração o impacto econômico dos gastos dos torcedores cariocas. A expectativa é de 152,5 mil pessoas acompanhando a grande final em bares, restaurantes, festas ou até em eventos espalhados pela cidade. Flamenguistas e palmeirenses de fora do Rio também entrarão nessa conta.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o esporte movimenta a economia, gera mais oportunidades de emprego, impulsiona o turismo e o comércio, além de reunir as pessoas.

- Que o futebol é uma paixão, disso não temos dúvidas. Mas o esporte também movimenta a economia, gera oportunidades e aquece o turismo e o comércio ao reunir tantas pessoas nos estádios, em bares e festas. Eu, como rubro-negro, fico duplamente feliz com a expectativa em relação ao jogo, do ponto de vista econômico e esportivo - avaliou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio.

Os torcedores também podem acompanhar a grande decisão diretamente do Maracanã, que vai exibir a partida em 14 telões para a multidão que comparecer a FlaFest. No bairro do Estácio, próximo ao estádio, a torcida Urubuzada também realiza sua festa e espera reunir cerca de mil pessoas.

Para Igor Simeão, presidente da torcida organizada do Flamengo, esse evento é uma grande oportunidade para a geração de empregos na cidade.

- Nossa expectativa é reunir mil pessoas, e os ingressos estão esgotados. Para isso, teremos mais 40 pessoas trabalhando no evento de forma direta, como garçons, barmen, caixas, seguranças e músicos. Já de forma indireta, haverá profissionais trabalhando na montagem do telão, estrutura de som, aluguel de gelo, entre outros - comentou Igor Simeão.

Tudo sobre a final entre Palmeiras e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Allan, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Flaco Lopez, Raphael Veiga (Felipe Anderson); Vitor Roque

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo), Varela; Jorginho, Pulgar; Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) Araujo; Bruno Henrique

