Palmeiras x Flamengo: onde assistir e informações sobre a final da Libertadores
Confira todas as informações sobre a grande final da Libertadores
Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), em jogo válido pela Libertadores. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega à decisão com foco total na Libertadores após o título brasileiro já ter sido virtualmente decidido. A equipe teve uma trajetória continental espetacular, marcada por uma fase de grupos perfeita e uma virada histórica na semifinal contra a LDU (revertendo um 0-3 para um 4-0). No entanto, o momento atual preocupa: o time não vence há cinco partidas em todas as competições e vem de uma derrota para o Grêmio.
O Flamengo chega à final em estado de graça, com o título brasileiro bem encaminhado e vivendo uma fase de maior consistência sob o comando de Filipe Luís. A equipe teve um caminho sólido nos mata-matas, passando por Internacional, Estudiantes e Racing, e entra em campo com uma leve vantagem psicológica, tendo vencido três dos últimos cinco confrontos contra o rival, incluindo o mais recente por 3 a 2. Apesar do bom momento, o Rubro-Negro tem desfalques de peso: Gonzalo Plata está suspenso e o artilheiro Pedro está lesionado, o que abre espaço para Bruno Henrique possivelmente iniciar entre os titulares.
Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Flamengo
Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Allan, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Flaco Lopez, Raphael Veiga (Felipe Anderson); Vitor Roque
Flamengo (Técnico: Filipe Luís):
Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo), Varela; Jorginho, Pulgar; Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) Araujo; Bruno Henrique
