Zinho questiona Abel Ferreira em reta final de temporada: 'Me decepcionou'
Técnico português afirmou que título do Brasileirão está entregue
O ex-jogador Zinho revelou ter se decepcionado com o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O motivo foi o fato do português ter declarado que o título do Brasileirão estava entregue para o Flamengo. A fala aconteceu após o empate do Alviverde com o Fluminense, no último sábado (22), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do campeonato.
Durante o programa "Equipe F", da ESPN, o atual comentarista questionou a postura de Abel Ferreira. Para Zinho, o português deveria acreditar no título do Brasileirão, mesmo com a distância de quatro pontos para o Flamengo, atual líder da competição.
— Entendo que a vantagem do Flamengo é enorme. Quatro pontos é uma distância considerável. Mas não concordo com a fala do Abel, quando ele diz que o campeonato já acabou. Sempre fui um cara de motivação, sempre acreditei que é possível, então, o maior treinador da história do Palmeiras me decepcionou com essa postura — iniciou o ex-jogador, antes de completar.
— Até para a Libertadores. Não pode falar isso em uma coletiva de imprensa. Ele como um grande líder, gestor, que ganhou tudo, ele não entregou contra a LDU, quando perdeu por 3 a 0. Acho que o Flamengo pode tropeçar nos próximos jogos. Tem jogo ainda — concluiu.
Brasileirão e Libertadores
Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.
Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).
No final de semana, as duas equipes entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.
