Jornalista projeta discurso de Abel Ferreira caso não seja campeão pelo Palmeiras em 2025
Equipe disputa os títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores
O jornalista Bruno Vicari, da ESPN, projetou qual será o discurso do técnico Abel Ferreira caso o Palmeiras não seja campeão do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores, nesta temporada. Segundo ele, o treinador português vai justificar que este era um ano de transição e não prometeu títulos em 2025.
Na visão de Vicari, o comandante alviverde também vai condicionar a queda de rendimento nesta reta final de temporada aos erros de arbitragem cometidos em jogos decisivos contra Flamengo e Santos, mas vai ressaltar ainda que, além disso, a equipe disputou os títulos até o final. Confira abaixo.
- Ele vai falar que é um ano de transição que não prometeu títulos. Que perdeu os dois melhores jogadores do elenco, o Estêvão e Richard Ríos, no meio da temporada. E que dá espinha dorsal que ele sempre teve no Palmeiras, ele conta apenas com três jogadores: Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga. Mas apesar disso, o time disputou o título Brasileiro até o final e chegou na final da Libertadores - disse, antes de completar.
- Vai falar também que depois do jogo contra o São Paulo a arbitragem começou a ficar insegura e a partir daí começou a cometer erros decisivos contra o Palmeiras. Ele também vai citar os lances do Gustavo Gómez contra o Flamengo e o lance do Maurício contra o Santos, na Vila Belmiro - comentou Bruno Vicari.
Após o empate contra o Fluminense, no último sábado (22), o Palmeiras viu o rival Flamengo abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, a rodada desta terça-feira (25) passou a ser decisiva para as duas equipes.
Uma derrota para o Grêmio, somada com a vitória do Flamengo contra o Atlético-MG representa o título brasileiro para a equipe comandada por Filipe Luís, restando ainda duas rodadas para o fim da competição. Além disso, os rivais se enfrentam na grande final da Libertadores, no próximo sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú.
Texto por: Vitor Palhares
O elenco do Palmeiras viajou na tarde desta segunda-feira (24) para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio na primeira das quatro partidas longe do Allianz Parque. As equipes duelam a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio tricolor.
No dia seguinte, quarta-feira (26), o elenco segue diretamente para Lima, onde finalizará a preparação para enfrentar o Flamengo na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Após a decisão, ainda restam dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte e Fortaleza, respectivamente.
Atualmente, o Palmeiras soma 70 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, com apenas três partidas restantes na competição. Em caso de derrota diante do Grêmio, o clube poderá desembarcar no Peru já sem chances de conquistar o título nacional.
