Lance em Palmeiras x Fluminense enlouquece torcedores: 'Coração saiu'

Palmeiras e Fluminense estão se enfrentando, na noite deste sábado (22), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, as equipes estão empatando em 0 a 0 no Allianz Parque, e o lance de um jogador enlouqueceu torcedores.

Na metade do segundo tempo, o uruguaio Cannobio acertou uma pancada na trave de Carlos Miguel e quase abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras. Foi a chance mais clara do duelo entre os gigantes do futebol brasileiro.

Nas redes sociais, os torcedores enlouqueceram com o lance de Cannobio em Palmeiras x Fluminense. Até torcedores do Flamengo reagiram ao quase gol do Tricolor Carioca. Veja os comentários sobre o lance abaixo:

Lima e Vitor Roque em Palmeiras x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Veja comentários sobre o lance de Cannobio em Palmeiras x Fluminense

Escalações das equipes

Sem poder contar com o meio-campista Andreas Pereira, expulso no empate com o Vitória, em casa, o treinador português escalou o meio-campo alviverde com Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan para o duelo entre Palmeiras x Fluminense.

Por outro lado, os três titulares que estiveram com suas seleções na última Data Fifa - Gómez, Piquerez e Vitor Roque - e iniciaram o último jogo no banco de reservas, retornam ao time titular.

O Verdão tenta retomar a ponta da tabela do campeonato. O time paulista está a dois pontos do líder Flamengo, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o RB Bragantino. Caso o Palmeiras vença o Fluminense e o Rubro-Negro perca ou empate, o Alviverde reassume a ponta.

Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan; Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Esse é o time que o técnico Abel Ferreira escalou para o duelo entre Palmeiras e Fluminense.