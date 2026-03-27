Ex-jogador da Seleção ironiza contra Vini Jr: 'Tem que ver com a 10 e a faixa'

Após a vitória da França por 2 a 1 no confronto amistoso contra o Brasil, nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos, desempenhos de Vini Jr e Raphinha foram duramente criticados por Marcelinho Carioca, que também disparou contra o técnico da atual Seleção Brasileira.

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Críticas à partida de Vini Jr

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Durante o programa 'Quebrada FC', o comentarista e ex-jogador revelou sua opinião em relação a atuação de Vini Jr e Raphinha, que posteriormente, saiu lesionado de campo. O desempenho do atual camisa 10 da Amarelinha não agradou o ex-atleta:

- Raphinha não jogou nada. Aí você vê a camisa 10 que foi de Zico, Pelé, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, aí você tem que ver a 10 com Vini Jr e a faixa de capitão, onde ele não atuou nada - disparou Marcelinho.

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Marcelinho ironiza Vini Jr com a camisa 10 (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Ancelotti errou ao não tirar o atacante?

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Outro ponto mencionado pelo comentarista, foi a falta de coragem do professor Carlo Ancelotti em substituir Vini Jr durante o jogo, visto que o atleta não estava entregando desempenho desde o início da partida:

- Eu gostaria de saber porque o Ancelotti não substituiu, não tirou o Vini Jr? Não tem coragem de quê? - questionou o ex-atleta

Marcelinho concluiu sua opinião elogiando o zagueiro Bremer, responsável pelo único gol do Brasil no confronto. O ex-jogador destacou a atuação do defensor e ironizou a situação, dizendo que poderia colocar Bremer como dupla de ataque com Vini Jr:

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- Quem armou o time hoje foi o Bremer, o zagueiro. Fez o gol, deu o passe e quase fez o outro gol. Ele fez um lançamento na área, rasante, e a bola foi passando. Vini Jr, olha aqui, perna esquerda amiguinho. - ironizou Marcelinho.

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