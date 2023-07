- Estávamos no mesmo hotel e lógico sempre nos tratamos com respeito e carinho, mas tivemos uma história engraçada no Japão. Ele (Ramon) estava em uma fase espetacular e logo de cara meteu dois gols e, sem mais nem menos, disse: "Zico, você está velho". Não entendi nada, mas fiquei com aquilo. Voltamos do intervalo e fizemos 1x1 e 2x2. No final do jogo, teve aquilo de bola para lá e para cá até que sobrou para mim, então marquei e fiz 3 a 2. Olhei para ele e disse: "Os velhos também fazem gols, abraço" -, contou.