Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco apostou na contratação do técnico argentino Ramon Díaz. O técnico de 63 anos assinou até dezembro de 2024. Ele vai estrear no comando do Cruz-Maltino dia 23 deste mês, quando o Gigante da Colna enfrenta o Athletico-PR, em São Januário, sem a presença de público.