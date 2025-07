Falhas de defesa do Real Madrid contra PSG chamam atenção: ‘Inacreditável’

O PSG atropelou o Real Madrid durante o primeiro tempo do confronto, desta quarta-feira (9), pela semifinal do Mundial de Clubes. O clube francês abriu 2 a 0 no placar nos primeiros oito minutos de jogo. Nos lances dos dois gols, duas falhas da linha defensiva do clube espanhol chamaram atenção.

A primeira foi protagonizada pelo jovem zagueiro Asencio. Na ocasião, o defensor merengue tentou dominar uma bola na área para sair jogando, mas em um erro técnico acabou entregando a bola para Dembelé. O francês apenas tocou para Fabian Ruiz, na saída de Courtois, que finalizou livre para marcar.

Posteriormente, foi a vez de Rudiger errar. Novamente em uma saída de bola, o zagueiro alemão errou um passe, que foi interceptado por Dembelé. O camisa 10 arracou em direção ao gol do Real Madrid livre de marcação para finalizar na saída de Courtois.

Os dois erros aconteceram nos minutos cinco e oito do primeiro tempo. O fato chamou atenção dos torcedores nas redes sociais. Além dos identificados com o clube espanhol, jornalistas também analisaram as falhas de Asencio e Rudiger; veja abaixo:

PSG marca o terceiro

A equipe francesa ainda voltou a marcar antes do fim do primeiro tempo. Desta vez, em uma jogada trabalhada, rápida e precisa Fabián Ruiz voltou a balançar as redes, aos 24 minutos. No lance, Hakimi tabelou com Dembelé, que avançou com liberdade pela ponta direita até acertar um cruzamento na medida para o espanhol marcar.