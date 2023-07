No final da década de 1990, o Vasco viveu um grande momento de sua história. O auge foi a conquista da Libertadores de 1998, que é representada pelo gol de falta de Juninho Pernambucano, no Monumental de Nuñez, no empate em 1 a 1 com o River Plate. O resultado garantiu o Cruz-Maltino na decisão, causando a eliminação do clube argentino, que era comandado por Ramon Díaz.