O novo técnico do Vasco, Ramon Díaz, chegou ao Rio na manhã desta quarta-feira. O treinador argentino desembarcou no Aeroporto do Galeão por volta das 10h, acompanhado do filho e auxiliar Emiliano Díaz. Ele foi direto para o CT Moacyr Barbosa, onde terá o primeiro contato com o elenco vascaíno.