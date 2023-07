Após desfalcar o Flamengo nos últimos dois jogos por uma torção no tornozelo direito, Gabigol está disponível para o jogo desta quarta-feira (12), contra o Athletico. O camisa 10 volta a campo com seu poderio decisivo como esperança do Rubro-Negro carioca rumo à vaga na semifinal da Copa do Brasil, torneio do qual o Fla é o atual campeão.