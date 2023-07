A 777 Partners, dona da SAF do Vasco, tem grandes planos para sua plataforma de investimentos no futebol. De acordo com a Bloomberg, a empresa norte-americana está buscando levantar nada menos que US$ 220 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) para financiar seu portfólio de futebol.



Mas, o que isso significa para o mundo do futebol e para o Vasco? Abaixo, o Lance! desvenda detalhes e ajuda o torcedor a entender essa história.



