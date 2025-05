O Espérance, da Tunísia, adversário do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025, está em busca de reforços de peso para tentar surpreender na primeira edição da competição com novo formato. Segundo a imprensa tunisiana, o clube negocia a contratação do meia Yassine Benzia, de 30 anos, atualmente no Qarabag FK, do Azerbaijão. Durante a temporada de 2024, Benzia foi companheiro de equipe do atacante Juninho, que hoje atua no Flamengo, durante a passagem de ambos pelo clube do Azerbaijão.

Yassine Benzia chegou ao Qarabag em 2023 (Foto: Reprodução/Instagram/@benzia9)

Com contrato vigente até 30 de junho, Benzia é visto como uma peça-chave para elevar o nível do elenco tunisiano. O meio-campista da Seleção da Argélia se destaca pela visão de jogo e capacidade criativa no setor ofensivo — atributos considerados essenciais para encarar adversários como Flamengo, Chelsea (Inglaterra) e o vencedor do confronto entre Club América (México) e Los Angeles FC (EUA), todos integrantes do Grupo D do torneio.

Carreira e indicação ao Prêmio Puskas

Revelado pelo Olympique Lyonnais, da França, Benzia acumulou passagens por clubes tradicionais da Europa, como Lille (França), Fenerbahçe (Turquia), Olympiacos (Grécia), Dijon (França) e Hatayspor (Turquia). Na atual temporada, o jogador somou 48 partidas, com 12 gols e 10 assistências, mantendo alto desempenho pelo Qarabag.

Além disso, Yassine Benzia foi um dos três finalistas do Prêmio Puskás da FIFA de 2024, honraria concedida ao autor do gol mais bonito do ano. A indicação consolidou sua fama como um jogador técnico, criativo e capaz de lances espetaculares — qualidade que pode ser um diferencial importante para o Espérance no Mundial e no confronto contra o Flamengo.