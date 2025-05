Defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, pede anulação de processo na Justiça do DF; entenda

Além de pedir o arquivamento do inquérito policial que investiga Bruno Henrique, do Flamengo, por suposta manipulação de apostas esportivas, a defesa do jogador solicitou a anulação do processo que corre na Justiça do Distrito Federal. O pedido, protocolado em segunda instância, é pela transferência do caso da Justiça Estadual para a Justiça Federal do DF.

Além disso, a defesa do atacante do Flamengo solicitou a anulação de todas as decisões tomadas até agora pela Justiça Estadual e que as provas obtidas nessas decisões também sejam retiradas do processo. As informações foram publicadas inicialmente pelo "GE" e confirmadas pela reportagem do Lance!.

Confira alguns pontos citados pela defesa de Bruno Henrique pela transferência do caso.

Apostas esportivas são reguladas pela União, submetido à autorização do Ministério da Fazenda, segundo leis federais de 2018 e 2023. O caso envolve empresas e entidades internacionais, além de movimentações financeiras fora do Brasil: "Caso penal iniciado perante a Polícia Federal, a partir de alerta de associação internacional de integridade em apostas esportivas localizada na Bélgica, endereçado à CONMEBOL e à FIFA, entidades com sede no Paraguai e na Suíça, posteriormente encaminhado à CBF, apontando suspeita levantada por empresas de apostas esportivas baseadas na República de Malta (Europa) e em Curaçao (América do Sul)". A Polícia Federal assumiu o caso com base em tratados internacionais contra corrupção no esporte e recebeu aval do Ministério da Justiça. A denúncia veio de organismos internacionais (IBIA, FIFA, CONMEBOL) e não se baseia em fatos ocorridos exclusivamente no DF, onde aconteceu o jogo investigado: apostas suspeitas foram feitas em cidades de Minas Gerais, Bruno Henrique mora e trabalha no Rio de Janeiro e as plataformas de apostas estão no exterior: "Tem-se, assim, uma complexa cadeia de fatos que possuem, a um só tempo, caráter tanto transnacional como interestadual, envolvendo fluxo de condutas, dados e recursos financeiros por sete países (Bélgica, Suíça, Paraguai, Malta, Chipre, Curaçao e Brasil) e dois estados do Brasil (Minas Gerais e Rio de Janeiro), além do Distrito Federal"

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Relembre o caso de Bruno Henrique

Flamengo e Santos se enfrentaram pela 31ª rodada do Brasileirão no Maracanã no dia 1º de novembro de 2023. Naquele dia, Bruno Henrique levou um cartão amarelo já aos 50 minutos do segundo tempo por falta em Soteldo. Poucos segundos depois, levou um segundo amarelo por reclamação acentuada contra a arbitragem e foi expulso. O Rubro-Negro perdeu o jogo por 2 a 1.

Pouco mais de um ano depois, em novembro de 2024, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro instauraram uma investigação contra o jogador pelo suposto envolvimento em um esquema de apostas em cartões amarelos que teria beneficiado apostadores.

O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva no dia 14 de abril. Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado pela 7ª Vara Criminal de Brasília, que decidirá pelo arquivamento ou encaminhamento ao Ministério Público.

