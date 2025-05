Em 2011, o zagueiro Wallace Reis esteve muito perto de reforçar o Palmeiras. O zagueiro, que defendia o Vitória na época, recebeu propostas tanto do clube alviverde quanto do Corinthians. Enquanto o Verdão tentava viabilizar a contratação sem custos, o Vitória resistia e exigia o pagamento da multa rescisória.

Na negociação, Wallace acabou acertando com o Corinthians, que viabilizou a transferência envolvendo uma porcentagem dos direitos econômicos atrelada ao clube baiano. Em entrevista ao Somos Fanáticos, o defensor relembrou esse momento marcante da carreira.

— Estava acertado com o Palmeiras. A vida cria essas intercorrências no meio do caminho. O Palmeiras queria fazer o negócio com troca de jogadores, mas o Vitória não aceitou — relembra o zagueiro.

— Da noite para o dia, eu mudei de lado. Tive a oportunidade de ganhar o Brasileiro, Libertadores, Mundial… cheguei em duas finais estaduais. As coisas não aconteceram mais (da forma que eu esperava) por conta das lesões — completou Wallace.

Wallace atualmente defende o Londrina (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Títulos pelo Corinthians

Além do título mundial, Wallace também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2011 e a Copa Libertadores de 2012 pelo Corinthians. Ao todo, disputou 57 partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol durante sua passagem pelo clube. A partida mais importante da sua trajetória no Timão, claro, foi a final contra o Chelsea, que garantiu ao clube o título de campeão mundial.

— Internamente a gente tinha plena consciência de que tinha condição de ganhar. Uma que tem Douglas, Danilo, Sheik… Os caras já tinham ganhado tudo na vida, sabiam como ganhar esse tipo de jogo, tinham uma experiência muito grande — afirmou.

— Dentro de campo são 11 contra 11, às vezes a gente tem essa mania de ficar colocando empecilho. Jogar contra um time da Europa é difícil, mas vai depender da sua postura — destacou.

Após deixar o Corinthians, Wallace defendeu o Flamengo e, em seguida, se transferiu para o Gaziantepspor, da Turquia. Posteriormente, retornou ao Vitória e também atuou por Brusque e Londrina.