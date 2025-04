Pedro analisa retorno em derrota do Flamengo: ‘Não foi a volta que esperava’

A boa notícia para o Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba nesta quarta-feira (9), no Maracanã, foi o retorno de Pedro aos gramados após sete meses de inatividade. O atacante entrou no segundo tempo do jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a partida, ele se disse feliz com a volta, mas lamentou o resultado.

— É um carinho muito grande que eu recebi nesse período parado e aqui também hoje. Feliz por voltar, mas triste pelo resultado. Não foi a volta que eu esperava. Eu esperava a vitória. Controlamos o jogo, mas infelizmente não fomos eficazes ali na frente para fazer o resultado. Resultado muito ruim — disse Pedro na saída de campo, em entrevista à "TV Globo", acrescentando:

— Agora é focar no Brasileiro. A Libertadores ainda está no início. É ruim o resultado dentro de casa, mas a gente venceu fora também na primeira rodada. Agora é recuperar os pontos e tentar a primeira colocação da Libertadores.

Flamengo x Central Córdoba: como foi o jogo?

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (9), pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. O time argentino marcou os gols ainda no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Rubro-Negro, que não perdia com Filipe Luís desde outubro do ano passado, descontou com De La Cruz, de falta.

