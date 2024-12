Yuri Alberto coloca atacante do Vitória à frente de Igor Jesus em ranking

Yuri Alberto, do Corinthians, fez um "cara a cara" dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiros de 2024. Ao comparar os jogadores, o camisa 9 do Timão entrou em uma polêmica ao listar Alerrandro, do Vitória, à frente de Igor Jesus, do Botafogo.

A opinião do jogador corintiano foi compartilhada pelo perfil do Sports Center Brasil, da ESPN, após a participação dele no programa "Bola da Vez", da emissora. Na ocasião, Yuri Alberto listou os principais atacantes do futebol brasileiro na temporada. Igor Jesus foi o "último colocado", ao peder o confronto contra Alerrandro. Veja abaixo:

'Cara a cara' de Yuri Alberto

Igor Jesus x Alerrandro

Alerrandro x Borré

Borré x Valencia

Valencia x Braithwaite

Valencia x Cano

Valencia x Vegetti

Valencia x Pedro

Pedro x Endrick

Pedro x Flaco López

Pedro x Calleri

Pedro x Yuri Alberto

Artilharia do Brasileiro

O camisa 9 do Corinthians assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro na última rodada ao alcançar a marca de 14 gols. Até o momento, Yuri se encontra empatado com Alerrandro, do Vitória. Por outro lado, Igor Jesus marcou apenas 5 gols na temporada do torneio nacional.

Apesar dos números, o atacante do Botafogo tem tido uma temporada de destaque com o clube carioca. Não à toa, ele foi selecionado recentemente para a Selação Brasileira pelo técnico Dorival Júnior. Com a amarelinha, ele atuou em 4 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

