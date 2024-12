Veja o prêmio que Yuri Alberto pode faturar como artilheiro do Brasileirão

Yuri Alberto divide a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro com Alerrandro, do Vitória. Ambos marcaram 14 vezes pela competição nacional. O jogador do Corinthians pode terminar a competição com um prêmio que vai além do prestígio.

Neste ano, a CBF vai premiar o maior goleador do Campeonato Brasileiro com um prêmio de R$ 100 mil. Além disso, a organizadora do torneio vai pagar R$ 5 mil de bônus para cada gol do artilheiro na competição nacional.

Atualmente, Yuri Alberto tem 14 gols no torneio, portanto, receberia R$ 170 mil pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Além do valor em dinheiro, o jogador mais goleador do torneio também receberá o Troféu Roberto Dinamite, inspirado no jogador que mais balançou as redes na história do campeonato, 190 vezes.

Caso a artilharia termine empatada, os vencedores vão ganhar a taça e a premiação em dinheiro da CBF. Yuri Alberto também pode se tornar o artilheiro do Brasil. Atualmente, o jogador está empatado com Pedro, do Flamengo, com 30 gols cada.

Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luta pela artilharia

Além de Yuri Alberto e Alerrandro, outro jogador também podem sair com o prêmio. Estêvão, do Palmeiras, possui 13 gols e é um dos candidatos a ficar com o prêmio. Corinthians e Vitória atuam fora de casa nesta rodada, contra Grêmio e Flamengo, respectivamente. O jovem do Verdão tem a vantagem de atuar como mandante na última rodada, o clube alviverde recebe o Fluminense no Allianz Parque.

Artilheiros do Brasileirão 2024

Yuri Alberto (Corinthians) - 14 gols Alerrandro (Vitória) - 14 gols Estêvão (Palmeiras) - 13 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Pedro* (Flamengo) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

* Com uma lesão ligamentar no joelho, Pedro não atua mais pelo Flamengo em 2024

Anota aí

O Corinthians entra em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado, o maior objetivo do Timão no duelo é consolidar a artilharia de Yuri Alberto e fazer o clube alvinegro chegar a nona vitória seguida no torneio.