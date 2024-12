Os jogadores que podem se despedir do Corinthians na rodada final do Brasileirão

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na última rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado para a Libertadores, o Timão viaja para Porto Alegre para se despede da competição nacional.

Com oito vitórias seguidas, o clube alvinegro termina o torneio com alta estima e começa a planejar a próxima temporada. O confronto contra o Grêmio pode marcar o último jogo de diversos atletas do elenco do Timão.

O contrato de sete jogadores terminam no dia 31 de dezembro deste ano: Romero, Hugo Souza, Maycon, Cacá, Caetano, Ruan Oliveira e Matheus Araújo. Giovane possui vínculo com o Corinthians até julho de 2025, mas não está sendo relacionado por um imbróglio burocrático com o Timão e não deve permanecer para a próxima temporada.

Dos atletas em final de contrato, o Corinthians já anunciou a compra em definitivo e renovação de contrato com o goleiro Hugo Souza, até o final de 2027. A contratação ocorreu após uma 'novela' com o Flamengo, clube que detém os diretos federativos do jogador.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, defende que o Timão deve manter todo o elenco para a próxima temporada. Entretanto, terá alguns desafios para conseguir manter a estrutura da equipe titular.

Jogadores do Corinthians em final de contrato

Cacá completou 3.150 minutos com a camisa do Timão nesta temporada e, assim, bateu a meta estabelecida em no contrato de empréstimo para uma contratação em definitivo. Ao final da temporada, o Corinthians pagará R$ 22 milhões para contar com 90% dos direitos do zagueiro junto ao Tokushima Vortis, do Japão.

Maycon, volante do Timão, também possui contrato de empréstimo do Timão junto ao Shakhtar Donestsk, da Ucrânia. Sem atuar desde abril, por uma lesão no ligamento cruzado (LCA) do joelho direito, o futuro do meia é uma incógnita.

Em entrevista ao "Meu Timão", Fabinho Soldado declarou que o jogador e o clube querem estender o contrato.

— Maycon teve uma lesão séria, mas é um atleta que tem a cara do Corinthians, conhece o clube, dentro das nossas condições, nossa intenção é manter 100% do elenco - disse o dirigente.

Romero é outro jogador que possui o futuro no Corinthians sob risco. O contrato do atleta prevê uma cláusula de renovação automática que já foi cumprida. Caso atuasse em 60% dos jogos no último ano de vínculo (2024), o atleta é quem optaria por renovar, ou não, com o Timão. Entretanto, o jogador ainda não decidiu se vai permanecer na equipe.

Matheus Araújo e Caetano, assim como Giovane, possuem um imbróglio contratual com o Corinthians e não estão sendo aproveitados por Ramón Díaz. Os atletas não devem ficar para a próxima temporada.

Romero pode se despedir do Corinthians neste domingo (8) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Assédio europeu sobre Yuri Alberto

Artilheiro do Brasileirão com 14 gols, o camisa 9 do Timão possui contrato até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Yuri Alberto já declarou que tem o sonho de jogar na Inglaterra e que aceita conversar sobre propostas desde que elas também sejam boas ao clube alvinegro.

Em plano orçamentário para a próxima temporada, distribuído para membros do conselho, o Corinthians declarou que pretende arrecadar R$ 181 milhões com a venda de jogadores na próxima temporada. O clube estabeleceu a meta de alcançar um superávit de R$ 34 milhões até o final do ano. Apesar disso, Augusto Melo afirma que quer manter Yuri Alberto no elenco para a próxima temporada.