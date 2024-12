Jornalista cita estatística ‘impressionante’ de Yuri Alberto e Depay no Corinthians

O Corinthians venceu o Bahia nesta terça-feira (3), na Neo Química Arena, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay (2). Durante a transmissão no "Premiere", o comentarista Alexandre Lozetti trouxe uma estatística sobre a dupla. Ao falar sobre o assunto, o jornalista classificou o dado como "impressionante".

- Vou trazer um dado que eu acho impressionante. É o nono jogo em que Memphis e Yuri Alberto jogam juntos como dupla. São 17 gols marcados pelos dois em nove jogos. Não é o time todo não, são só os dois, em nove jogos. São 12 do Yuri e cinco do Memphis. São quase dois gols por jogo só da dupla - disse Lozetti.

Yuri Alberto marcou 30 gols na temporada, com sete assistências concedidas. Depay, por sua vez, tem seis gols marcados, com quatro passes para gol. Com a vitória sobre o Bahia, o Corinthians chega a 7ª posição, com 53 pontos, e dá um grande passo pela vaga na pré-Libertadores de 2025.