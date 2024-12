Yuri Alberto se isola na artilharia do Brasileirão e se emociona: ‘Momento único’

Yuri Alberto marcou um dos gols na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Bahia, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (3). O camisa 9 do Timão chegou a 14 gols e se isolou na artilharia do Brasileirão. Além disso, Yuri Alberto empatou com Pedro, centroavante do Flamengo, na artilharia do Brasil na temporada, e chegou a chorar no intervalo ao falar do feito.

Yuri Alberto iniciou a rodada com 13 gols, empatado com Alerrandro, do Vitória. O atacante marcou para o Timão ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos da primeira etapa, o centroavante aproveitou bom passe de Carrillo e finalizou com classe para marcar mais um gol do Corinthians na Neo Química Arena. O feito e o reconhecimento da torcida emocionaram o jogador no intervalo:

— É muito significativo para mim. O nosso principal objetivo é conseguir esse acesso à Libertadores, então, consequentemente, o meu objetivo pessoal entra também. Então é só agradecer de poder estar ajudando dessa forma, quebrando barreiras, quebrando recordes. Muito feliz, é um momento único que eu estou vivendo aqui. É f***, é difícil, mas estou muito feliz. Obrigado - disse o jogador.

Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Artilheiros do Brasileirão 2024

Yuri Alberto (Corinthians) - 14 gols Alerrandro (Vitória) - 13 gols Estêvão (Palmeiras) - 12 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Pedro* (Flamengo) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

* Com uma lesão ligamentar no joelho, Pedro não atua mais pelo Flamengo em 2024

Yuri Alberto artilheiro do Brasil em 2024

Yuri Alberto também empatou com Pedro, centroavante do Flamengo, na artilharia do Brasil na temporada. Os dois jogadores lideram o ranking com 30 gols. O atacante do Flamengo se recupera de lesão desde agosto e está fora da temporada.

O atacante do Corinthians ainda terá um jogo nesta temporada e pode se tornar o maior artilheiro do ano. No próximo domingo (8), o Timão encara o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.