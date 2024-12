Média de gols de Yuri Alberto e Memphis impulsiona o Corinthians no Brasileirão

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (4). Memphis, duas vezes, e Yuri Alberto marcaram na vitória do Timão pelo Campeonato Brasileiro. Foi mais uma noite de sucesso dos parceiros de ataque do clube alvinegro.

Memphis foi contratado em setembro e mudou a rota de Yuri Alberto no Corinthians. No início do ano, o jogador era criticado pela Fiel por seu desempenho. Junto ao holandês vive sua melhor fase no Timão e na carreira.

Nas nove partidas em que atuaram como titulares, Memphis e Yuri Alberto marcaram 17 gols. A média dos jogadores juntos é de 1,89 gols por partida. No Brasileirão, Memphis marcou cinco gols, enquanto o camisa 9 do Timão é o artilheiro da competição com 14 gols.

O desempenho dos dois fez o Corinthians deslanchar no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu os últimos oito jogos que disputou na competição nacional. Ao todo, foram 22 gols marcados e apenas sete sofridos.

Antes da sequência de vitórias, o Timão ocupava a 18ª colocação na tabela e lutava contra o rebaixamento para a segunda divisão nacional. Atualmente, em sétimo lugar, o Corinthians está próximo de uma vaga para a próxima Libertadores.

O clube alvinegro volta a entrar em campo no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (4), o Cruzeiro encara o Palmeiras, às 21h30, no Mineirão. O Timão garante matematicamente uma vaga em caso de derrota da Raposa.

A boa fase de Yuri Alberto faz o atacante sofrer um assédio europeu. No começo da temporada terá uma janela de transferências em que o goleador pode deixar o Timão. Após a vitória sobre o Bahia, Memphis concedeu entrevista e admitiu que o brasileiro pode ter uma boa carreira na Europa, mas não quer que a dupla se desfaça.

— O Yuri agora está em um ótimo momento. Eu acredito que o potencial dele é ótimo e ele pode se desenvolver e, eventualmente, jogar na Europa, Eu acredito nisso, porque ele tem todas as habilidades para fazer isso. A oportunidade de jogar comigo, ele deveria aproveitar, então enquanto eu estou aqui, ele não pode sair — falou o atacante holandês.