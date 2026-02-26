Câmara derruba novo imposto sobre bets legalizadas no País

A Câmara dos Deputados derrubou nessa quarta-feira (25) um dispositivo que previa a criação da Cide-Bets, uma alíquota de 15% que seria aplicada a todos que fazem apostas online no Brasil. O imposto estava previsto no PL Antifacção encaminhado pelo Senado em dezembro, mas foi retirado através de um destaque aprovado pelos deputados. Assim, o parlamento aprovou, de maneira simbólica, o texto do relator Guilherme Derrite (PP-SP) sem o imposto.

Pela proposta original, o montante que seria arrecadado com a Cide-Bets seria encaminhado para um fundo voltado ao financiamento de ações para a segurança pública e o sistema prisional. A projeção era de que ele teria potencial para arrecadar até R$ 30 bilhões por ano.

Críticos do novo imposto, porém, apontavam que a estimativa era irreal e tinha potencial, inclusive, de diminuir a arrecadação que a União já possui desde que foi estabelecida a regulação das casas de apostas.

Isso porque a Cide-Bets seria cobrada diretamente do apostador: aquele que fizesse um depósito de R$ 100 na casa de aposta, por exemplo, teria apenas R$ 85 para efetivamente apostar. E isso poderia fazer com que mais gente decidisse migrar para as plataformas de apostas ilegais — que não têm autorização de funcionamento e, por operaram na clandestinidade, não pagam nenhum tipo de imposto.

Mercado ilegal de bets concentra quase metade do setor do Brasil

Um estudo realizado pelo Instituto Esfera — uma organização criada para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o Brasil, e um think tank que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva — estimou que o mercado ilegal de apostas movimenta até R$ 40 bilhões por ano no Brasil. E que o imposto que deixa de arrecadar para os cofres públicos é na casa dos R$ 10 bilhões.

O mesmo estudo, que se baseou na análise bibliográfica de diferentes pesquisas, citou um levantamento em que 78% reconheceram que têm dificuldades em reconhecer quais plataformas são legalizadas e quais não são no País. Além disso, 61% admitiu ter feito apostas em plataformas ilegais no ano passado.