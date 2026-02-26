Declaração de técnico do Brasileirão divide opiniões de torcedores: 'Próximo'

O Brasileirão começou há quatro rodadas e já tem treinadores vivendo crises no comando das equipes. Um deles é Juan Carlos Osorio, do Remo, que na última quarta-feira (25), após o empate com o Internacional, dentro de casa, declarou a saída do lateral-esquerdo Sávio.

Durante coletiva de imprensa, o treinador detonou o atleta e afirmou que não contaria mais com ele para os próximos compromissos da temporada. Osorio classificou Sávio como um jogador disciplinado e descomprometido.

— Sávio é muito bom jogador, mas é indisciplinado. E no meu time eu não quero jogadores indisciplinados, eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Então, Sávio boa sorte, seguramente vai encontrar outro time, mas não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time — disse o treinador.

Juan Carlos Osorio, técnico do Remo (Foto: Raul Martins / Remo)

Declaração de Osorio chamou atenção

A fala do treinador chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Diversos internautas repercutiram a postura do colombiano. Alguns apontaram que ele havia perdido o elenco com a declaração e chegaram a especular sobre uma possível demissão. Outros defenderam o técnico. Veja abaixo:

